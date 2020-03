Caso os cidadãos de Hubei recebam um código "verde" numa aplicação para smartphone que avalia o seu estado de saúde, poderão circular dentro da província, isolada desde janeiro, informaram as autoridades chinesas esta terça-feira.

O governo provincial anunciou que utilizará uma aplicação para smartphones para atribuir um código de saúde aos moradores.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

As pessoas com um código verde – que significa que não estiveram em contacto com pessoas infectadas – e que moram em zonas consideradas de risco médio ou baixo serão autorizadas a viajar dentro da província.

Os casos confirmados ou suspeitos têm código vermelho, enquanto o código amarelo indica um contacto próximo com um caso confirmado. Não há indicações, no entanto, de que as pessoas poderão sair da província e também não foi anunciado o fim das medidas de contenção em Wuhan, capital de Hubei.

O presidente chinês Xi Jinping visitou esta terça-feira pela primeira vez a cidade de Wuhan, que em janeiro se tornou o epicentro da doença.

Queda no número de novos mortes

A China voltou hoje a registar uma queda no número de novos casos de infeção, 19, face a 40 no dia anterior, ao mesmo tempo que ocorreram 17 mortes, quase todas na cidade de Wuhan, epicentro da epidemia do COVID-19.

Até à meia-noite de segunda-feira (16:00 horas de domingo, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizava, no total, 80.754 infetados e 3.136 mortos devido ao novo coronavírus.

A Comissão Nacional de Saúde informou que, no mesmo período de 24 horas, 1.297 pessoas receberam alta após terem superado a doença, elevando o total de pacientes curados para quase 60.000.

Todas as mortes recentes ocorreram na província de Hubei, epicentro da epidemia, que concentra 17 dos 19 casos novos, e onde várias cidades foram colocadas sob quarentena, com entradas e saídas interditas. No total, Hubei soma 3.024 mortes e 67.760 casos confirmados.

Nas últimas 24 horas foram confirmados dois casos “importados” de fora do país; um em Pequim e outro em Cantão.

Segundo dados oficiais, desde o início do surto, mais de 675.338 pessoas que tiveram em contacto próximo com os infetados foram acompanhadas, entre as quais 16.982 permanecem sob observação.

Uma das prioridades das autoridades chinesas é agora “protegerem-se contra a importação” de infeções de outros países. A epidemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de quatro mil mortos entre mais de 113 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

Ameaça de pandemia "real", diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou ontem que a ameaça de uma pandemia "voltou a ser muito real", depois de o número de casos ter superado os 100.000 contágios em mais de 100 países.