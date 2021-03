Os dados foram revelados aos jornalistas pelo diretor daquele AceS, Fernando Malheiro, na visita ao equipamento montado no pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, no concelho de Paredes, distrito do Porto.

Aquele centro de vacinação, assim como o de Penafiel (montado no pavilhão de exposições), conta com quatro postos de vacinação, zona de recobro, zona de acolhimento e espera e gabinete médico.

Fernando Malheiro previu que a dimensão dos centros de vacinação montados em Penafiel e Paredes, hoje inaugurados, complementados pelo centro de saúde de Castelo de Paiva, que também integra o ACeS e tem capacidade para administrar a vacina a 200 pessoas por dia, serão capazes de, até setembro, abrangerem 90% dos cerca de 180 mil habitantes dos três concelhos.

Isto, ressalvou, caso haja vacinas suficientes.

Até ao momento, já foram inoculados cerca de 5.000 cidadãos, no conjunto dos três concelhos, número que, acentuou, está em linha com a média nacional.

No caso de Paredes, a câmara assegura o transporte aos munícipes que necessitarem.

O vereador da Saúde da autarquia, Paulo Silva, disse aos jornalistas que o espaço disponibilizado pelo município tem capacidade para corresponder às necessidades, mas reúne condições para ser ampliado se isso for solicitado pelas autoridades de saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.565 pessoas dos 810.459 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.