A direção do Centro Escolar de Valado dos Frades (CEV) confirmou a existência de “vários casos” de infeção entre os alunos e trabalhadores do estabelecimento, que hoje fechou “para desinfeção e para que todos os alunos e profissionais sejam testados”, lê-se num comunicado dirigido aos encarregados de educação.

No mesmo centro escolar do concelho da Nazaré, no distrito de Leiria, foram suspensas as atividades de enriquecimento curricular como medida de prevenção.

No comunicado, publicado pelo centro escolar na sua página na internet, a direção explica que o encerramento foi determinado pelo delegado de saúde local e que deverá manter-se até domingo, admitindo-se que as atividades letivas possam ser retomadas na segunda-feira “se for essa a decisão das autoridades de saúde”.

O Centro Escolar de Valado dos Frades faz parte do Agrupamento de Escolas da Nazaré, que integra todas as escolas da rede pública do concelho, desde o pré-escolar ao ensino secundário.

Num comunicado publicado no sábado, o agrupamento confirmava a existência de quatro alunos e quatro trabalhadores infetados, num universo de 1.500 alunos e 200 profissionais, entre pessoal docente e não docente.

Como medida preventiva, um professor, um grupo do pré-escolar, uma turma de 1.º ciclo e um conjunto de alunos de vários ciclos encontram-se em isolamento profilático.

De acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leiria, no concelho da Nazaré há hoje 28 casos ativos. No concelho foram registados desde o início da pandemia 98 casos positivos, dos quais 65 recuperaram e dois morreram.

