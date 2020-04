Humberto Sousa é tesoureiro da União de Freguesias Fânzeres/São Pedro da Cova, em Gondomar, distrito do Porto, e responsável pelos cemitérios locais, sendo que, em 15 anos de funções, “nunca tinha visto nada assim”, conta à agência Lusa.

“Hoje [quinta-feira da semana passada] estavam dois coveiros, dois armadores e eu nas cerimónias fúnebres. Aliás, não houve cerimónia. E a família, tal é o medo de contágio pelo [novo] coronavírus, nem apareceu”, descreve.

Já no dia anterior, num funeral de uma pessoa cuja morte está associada à covid-19, estiveram no cemitério de São Pedro da Cova oito pessoas, contando já com filhos e noras da vítima.

A uma realidade completamente nova, com ausência de rituais, sejam religiosos ou não, Humberto Sousa soma novos procedimentos.

“O fardamento das pessoas que tocam na urna – que já chega desinfetada e lacrada com fita – são completamente diferentes. Estão equipados com fato de proteção descartável que no final é colocado num contentor, viseira, luvas e calçado apropriado”, enumera.

Segundo o tesoureiro, as homenagens processam-se em “minutos muito rápidos”, esteja o funeral associado a uma vítima covid-19 ou não, e a capela mortuária nem é aberta quando está comprovado que a causa da morte foi o novo coronavírus que já provocou mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.