No entanto, analisando “com cuidado esses países”, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “vê-se que esses passos, em parte coincidem com setores que não estão restritos em Portugal, noutros passos coincidem com matéria que pode vir a ser equacionada em Portugal”.

“E há domínios de que já falou o senhor primeiro-ministro, no sistema escolar, em que vários desses países têm uma posição mais conservadora e menos aberta do que a das autoridades portuguesas”, detalhou ainda.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou quase 127 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 599 pessoas das 18.091 confirmadas como infetadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.