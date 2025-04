O músico e o Presidente da República estiveram com vários jovens no âmbito da iniciativa 'Encontros no Palácio de Belém' esta quarta-feira.

Diogo Piçarra esteve, esta quarta-feira, num encontro muito especial. O músico reuniu-se com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e vários jovens, no Palácio de Belém. Esta iniciativa, intitulada 'Encontros no Palácio de Belém', decorre entre 7 de janeiro e 3 de junho de 2025 e vai "proporcionar diálogos de alunos do ensino secundário com artistas plásticos, atores, escritores e músicos". O objetivo é mostrar "a importância das artes e da cultura na construção da identidade portuguesa", tal como se pode ler no site da Presidência. Nas redes sociais, o artista partilhou várias imagens no momento onde refere: "Hoje voltei a ter 17 anos. [...] Partilhei a minha história, os altos, os baixos, e o mais importante, não deixar que nos digam que não somos capazes. [...] Espero ter deixado algo em vocês, como vocês deixaram em mim", escreveu o cantor. Leia Também: Diogo Piçarra emocionado com série de sucesso