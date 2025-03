Diogo Piçarra não conteve a emoção ao ver uma das séries do momento, 'Adolescência', da Netflix.

Sendo a relação entre pai e filho importante nesse projeto, Mel Jordão aproveitou o mote e fez uma publicação onde assinala o Dia do Pai, mostrando imagens do cantor a abraçar a pequena Penélope.

"Ontem, depois de ver o 'Adolescência', o Diogo Piçarra não conteve as lágrimas. Ser Pai é isso mesmo: é colocar-se na pele do outro e sentir a mesma dor e cada emoção como se fosse sua. Imaginar o futuro dos nossos filhos, mas abraçar o presente com todo o amor do mundo", revelou a influencer.

"Neste abraço estão todas as promessas silenciosas de proteção, presença e amor incondicional. [...] A nossa filha tem em ti o exemplo mais bonito de amor verdadeiro", disse, por fim.

