Marco Costa assinalou o Dia do Pai, que se comemora esta quarta-feira, 19 de março, através da partilha de um vídeo com várias imagens da filha, Maria Emília, de dois anos.

Na legenda da publicação, o empresário escreveu: "Ser pai de menina é a maior benção do mundo! Todos os dias me ensinas a ser um homem melhor, porque acredito e quero que no futuro não queiras menos do que o pai te trata!", começou por dizer.

"Hoje é dia do Pai, e só tu me fizeste voltar a sorrir neste dia depois de perder o avô! Espero que o vô Toni esteja orgulhoso do pai, porque também eu espero refletir tudo o que ele me ensinou! Amo-te filha!"

Maria Emília é fruto da relação do pasteleiro com Carolina Pinto.

