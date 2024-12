Como se costuma dizer: o Natal é das crianças. Para a filha de Mel Jordão e Diogo Piçarra, sem dúvida que esta é uma data especial. A pequena Penélope já pediu os seus presentes ao Pai Natal e de uma forma muito diferente. Através do ChatGPT.

O sistema de inteligência artificial criado pela OpenAI lançou, recentemente, esta função que vai poder ser usada até ao início de janeiro. Desta forma, as crianças poderão 'conversar' com a principal figura mítica desta época.

Mel Jordão partilhou o momento nas suas redes sociais. Na legenda, pode ler-se: "Ver o Natal pelos olhos da minha Pepilóri é como despertar a minha própria criança interior. A forma como ela acredita no Pai Natal e sonha com a magia desta época faz-me lembrar de um tempo em que tudo parecia possível".

"A alegria dela e a inocência renovam em mim a magia que, por vezes, os anos apagam. Com ela, lembro-me de que o Natal não está nos presentes, mas na esperança, no amor e no brilho que trazemos uns aos outros. Obrigada ChatGPT, por este momento", concluiu.

Ora veja o momento ternurento que deixou Mel Jordão emocionada.