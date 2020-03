“Os profissionais do Serviço Nacional de Saúde estão a dar o seu melhor para tratar quem precisa, mas nós podemos ajudar. Há muita gente disposta a ajudar e não sabe como fazê-lo e há muita gente que precisa de ajuda e não há mãos a medir para tarefas que todos conseguimos fazer. Esta é uma iniciativa pioneira de mobilização comunitária que pode ser um exemplo para todo o país”, lê-se numa nota do gabinete do vereador responsável pelo pelouro da Ação Social, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS).

Assim, no âmbito das medidas que a Câmara de Lisboa está a tomar para fazer face à pandemia de covid-19, é hoje lançado o portal REDESOLIDARIA.PT.

Os lisboetas poderão inscrever-se para entrar numa “plataforma que organizará a resposta de base cívica e comunitária da cidade de Lisboa, freguesia a freguesia, bairro a bairro”, para ajudar “muitas pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas em isolamento por suspeita de infeção”.

A triagem das inscrições no REDESOLIDARIA.PT será feita pela Câmara Municipal, que as encaminhará às Juntas de Freguesia.

Depois, as Juntas de Freguesia atribuirão as tarefas consoante a possibilidade de cada um dos inscritos e “as necessidades da população vulnerável do seu território”.

“Estas tarefas solidárias vão desde a realização de compras, à entrega de refeições e/ou medicamentos, ao passeio de animais domésticos ou a outras formas de apoio como a prevenção da violência doméstica”, lê-se na nota.