Nobre Gosto dá protagonismo aos vinhos generosos portugueses (e não só)

O Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, volta a receber entre 20 e 22 de setembro, o evento focado nos vinhos generosos. Além das referências portuguesas, a 3ª. Edição do Nobre Gosto conta com a participação especial dos vinhos andaluzes (Espanha) e Tokaj (Hungria).

O vinho de Carcavelos, um dos mais antigos vinhos fortificados portugueses, volta a ser o anfitrião do evento. Provas comentadas, visitas à Adega Villa Oeiras, demonstrações culinárias, masterclasses ou uma zona de exposição com doces regionais, pastelaria, chocolates e outras iguarias, são algumas das atividades do programa.

A entrada e circulação no recinto do evento é gratuita, mas o acesso às provas livres será feito exclusivamente mediante compra de copo, no local, no valor de 10€. As provas, com lugares limitados, já se encontram à venda na Ticketline.

A magia invade as ruas de Coimbra

Aquele que é considerado o festival de magia mais antigo do país regressa para a sua 28ª edição. Os Encontros Mágicos acontecem em Coimbra, de 17 a 22 de setembro, contando com 14 companhias de sete países, com produção da Luís de Matos Produções e co-organizado pela Câmara Municipal de Coimbra.

O Festival Internacional de Magia de Coimbra divide-se em cinco linhas de ação - Magia de Rua, no centro de Coimbra, Magia na Região, com espetáculos nas freguesias limítrofes, a Escola de Magia, a Magia Solidária e as Galas Internacionais de Magia, que decorrem no Grande Auditório do Convento São Francisco, nos dias 20 e 21 de Setembro.

Chefs on Fire de regresso para mais um fim de semana recheado de sabores

É já um festival referência, que não pode faltar na agenda de gastrónomos e não só. O Chefs on Fire acontece entre 20 e 22 de setembro, no espaço da FIARTIL, em Cascais.

Com mais de 30 Chefs de renome nacional e internacional, pode encontrar muitas iguarias exclusivas, criadas especialmente para este evento. A música também está em destaque, com 12 concertos ao longo dos três dias.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial e têm um valor de 90€, no caso do bilhete diário, ou de 230€, para o bilhete de três dias.

Bairro Real, o Festival do Príncipe Real, em Lisboa

De 20 de setembro a 27 de outubro, ao longo de seis fins de semana, um dos bairros mais famosos de Lisboa, vai abrir-se à comunidade com muitas atividades.

Fins de semana temáticos, noites festivas, visitas guiadas, debates, um Congresso Social do bairro, passeios em grupo, vendas de garagem, cinema ou matinés dançantes, são alguns dos programas previstos. As ruas, lojas e espaços culturais vão abrir as portas, para criar um ambiente de partilha e convivência no bairro. O ponto alto do evento vai ser um grande almoço comunitário à volta da mesma mesa, juntando vizinhos numa celebração de união e pertença.

O programa completo pode ser consultado no site ou nas redes da Associação Príncipe + Real.