O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde burundiano, Thaddée Ndikumana, que revelou que duas pessoas que estavam em isolamento num hotel no país foram diagnosticadas com a doença.

Com este anúncio, o número de países afetados pelo novo coronavírus em África sobe para 49, depois de também a Serra Leoa ter anunciado hoje o primeiro caso de infeção.

O Botsuana anunciou hoje também a primeira vítima mortal, segundo noticia o jornal local Mmegi.

Num anúncio feito na televisão BTV, o vice-presidente do país, Slumber Tsogwane, anunciou a morte de uma mulher de 79 anos que tinha estado na África do Sul e referiu que há 14 pessoas sob observação por terem estado em contacto com a vítima mortal.

O responsável referiu que a mulher começou a apresentar sintomas em 21 de março e que morreu na quarta-feira passada, dia 25.

De acordo com o mais recente boletim do Centro para a Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (África CDC), o número de casos positivos de infeção pelo novo coronavírus em África ultrapassa os 5.400, com as mortes associadas à doença a alcançarem os 173.