Dara Calleary, no cargo há apenas um mês, esteve na festa realizada num hotel, com muitas outras figuras políticas, como foi o caso do comissário europeu para o Comércio, o irlandês Phil Hogan.

No domingo, o primeiro-ministro da Irlanda anunciou iria convocar o Parlamento para discutir um jantar que violou as restrições instauradas contra a pandemia, pedindo ao comissário europeu para o Comércio, Phil Hogan, para considerar a demissão.

O primeiro-ministro e o vice-primeiro-ministro, líder do Fine Gael, partido pelo qual Phil Hogan foi deputado, disseram que “falaram com o comissário Hogan” e lhe pediram “que assumisse as suas responsabilidades”.

Eleito para o Parlamento irlandês de 1987 a 2014 e ministro do Ambiente entre 2011 e 2014, Phil Hogan admitiu ter participado no evento, garantindo no entanto que acreditava “que os organizadores e o hotel em questão [...] cumpririam as recomendações governamentais” para prevenir a propagação da COVID-19.

As autoridades irlandesas decidiram na passada terça-feira alargar as restrições às reuniões de pessoas para fazer face a um aumento do número de infetados com o novo coronavírus.

De acordo com as novas regras, as reuniões em espaços fechados só podem juntar um máximo de seis pessoas (até terça-feira eram 50) e em espaços abertos um máximo de 15 (eram 200), com exceção de serviços religiosos, como missas ou casamentos.

De acordo com o jornal Irish Examiner, durante o jantar, os convidados foram divididos em duas salas com menos de 50 pessoas, mas ficaram pelo menos 10 em cada mesa.

Além disso, a divisão entre as duas salas foi removida durante os discursos, segundo acrescentou o jornal Irish Times.

Em comunicado enviado um dia depois à imprensa, o primeiro-ministro irlandês considerou que o jantar não deveria ter-se realizado.

Antes, no dia 15 de agosto, a presidente da agência responsável pela promoção do turismo na Irlanda, Catherine Martin, demitiu-se depois de ser revelado que foi de férias para Itália, apesar dos apelos para que as viagens sejam feitas apenas dentro do país.