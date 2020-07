Ao todo, o maior país da América do Sul soma agora 69.184 mortes e 1.755.779 casos confirmados da doença covid-19, que oficialmente foi detetada pela primeira vez no país em 26 de fevereiro.

O Governo brasileiro adiantou que há 632.552 pessoas infetadas em acompanhamento e outras 1.054.043 já são consideradas recuperadas da covid-19.

A região sudeste do Brasil continua a ser a mais afetada, somando 604.912 casos e 31.608 óbitos na pandemia.

Nesta região, que concentra os estados mais populosos do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro lideram em número de óbitos e de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

São Paulo, o estado mais rico e desenvolvido país, lidera nestas estatísticas, com 349.715 casos e 17.118 mortes provocadas pela covid-19, seguido pelo Rio de Janeiro, com 128.324 infeções confirmadas e 11.115 óbitos.

O estado do Ceará, no nordeste do país, registou 131.000 casos e 6.741 óbitos provocados pelo novo coronavírus, superando o Rio de Janeiro em infeções confirmadas, mas não no número de mortes.