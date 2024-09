Morreu o pianista Sergio Mendes, esta sexta-feira, aos 83 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Era um consagrado embaixador internacional da música brasileira.

A notícia foi confirmada ao jornal Globo por familiares do artista, sem detalhar, no entanto, a causa da morte. O músico e compositor já vinha desde o fim de 2023, a enfrentar doenças decorrentes de problemas respiratórios.

Principal expoente do samba-jazz, o músico deu os primeiros passos na carreira ao lado de nomes como Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Baden Powell.

Foi em Copacabana, no Rio de Janeiro, que ouviu pela primeira vez a canção 'Mas que nada', na voz do autor Jorge Ben Jor, até hoje seu maior sucesso. Em 2006, a música foi regravada, igualmente com grande êxito, com a banda americana Black Eyed Peas.

Sergio Mendes vivia há seis décadas em Los Angeles, nos Estados Unidos, ao lado da mulher, a cantora Gracinha Leporace, com quem estava casado há mais de 50 anos. A decisão de partir de vez, com a família, para os EUA, onde realizou fez duas digressões ao lado de Frank Sinatra, com quem cultivou uma profícua amizade, foi precipitada pela instabilidade do Brasil após o golpe militar de 1964.

Leia Também: Óbito de João Paulo Guerra: Velório na Igreja de Santo Condestável