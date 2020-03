O principal índice do Kuwait, o Premier Index, caiu 9,5% e as negociações foram suspensas, enquanto nos Emirados Árabes Unidos os mercados do Dubai caíram 9,0% e de Abu Dhabi 7,1%.

Os preços do petróleo caíram hoje na abertura dos mercados, depois de fracassadas as negociações esta semana entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia sobre cortes na produção.

Hoje, as principais bolsas de valores asiáticas sofreram também pesadas perdas, vítimas da propagação da epidemia do novo coronavírus e da queda do mercado de petróleo, que levou o iene a subir em relação ao dólar.

As bolsas chinesas também registaram um forte declínio em Hong Kong, Xangai e Shenzhen.