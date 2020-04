“Não considero que tenha existido uma falha do plano contingência elaborado pelo conselho de administração do Hospital do Divino Espírito Santo, pelo contrário. Se da parte do hospital e dos profissionais que exercem naquela unidade hospitalar não tivessem já uma cultura instituída de boas práticas naquilo que diz respeito à prevenção e controlo da infeção teríamos um cenário bastante pior”, adiantou Tiago Lopes.

O responsável máximo da Autoridade de Saúde Regional dos Açores falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto de covid-19 na região.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, localizado na ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, foram já detetados cinco casos positivos de covid-19 em utentes e 12 em profissionais de saúde, três dos quais na sequência de viagens ao exterior (dois deles entretanto recuperados).

A transmissão local terá sido originada por dois profissionais de saúde infetados em contexto familiar, numa cadeia de transmissão iniciada no concelho da Povoação.

“Tivemos essa infelicidade de ter como veículo de transmissão internamente na unidade hospitalar alguns profissionais de saúde, mas isso pode acontecer através de profissionais de saúde, quer através de utentes”, apontou Tiago Lopes, sublinhando que o surto “é de difícil deteção” e não se consegue “ver a olho nu”.

Só na ilha de São Miguel já foram testados 325 profissionais de saúde, a maioria do hospital de Ponta Delgada, e a Autoridade de Saúde Regional determinou que passariam a ser sujeitos a análises à covid-19 todos os utentes admitidos para internamento ou com alta da unidade hospitalar.