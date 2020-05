Num comunicado hoje divulgado, a APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo refere que, para preparar os restaurantes para a reabertura, elaborou um guia de boas práticas, exclusivamente direcionado aos estabelecimentos de restauração e bebidas.

Neste contexto, na primeira fase de preparação para a reabertura, a APHORT definiu “três passos essenciais, que os estabelecimentos devem começar a implementar desde já”, sendo o primeiro “fazer um acompanhamento do estado atual das equipas de trabalho, de forma a avaliar a situação e a garantir que estão asseguradas as condições para o seu regresso gradual”.

O segundo consiste em organizar um “Dia XL”, como lhe chama a associação, que consiste num “dia dedicado à grande limpeza e arrumação, durante o qual os proprietários devem percorrer o seu estabelecimento de ponta a ponta, adotando a perspetiva do cliente”, fazer a reorganização do espaço e o reposicionamento do mobiliário, com o objetivo de facilitar a limpeza e a circulação de pessoas, “terminando com uma limpeza e higienização gerais”.

Por fim, o terceiro passo definido pela APHORT consiste em fazer uma avaliação da qualidade do ar que circula nos estabelecimentos, através da revisão de sistemas de ventilação, ar condicionado e de exaustão.

A associação refere que o seu guia contém ainda um conjunto de outras indicações práticas relacionadas com medidas orientadas para a proteção das equipas de trabalho, para a limpeza e desinfeção dos espaços e para o serviço ao cliente, à luz da nova realidade, marcada pela pandemia da covid-19.