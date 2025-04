Um, dois e três Sóis. Hoje vamos ficar a conhecer os restaurantes portugueses distinguidos com os Sóis da Repsol

Em fevereiro último, a galáxia da restauração nacional conheceu as estrelas Michelin que 'voavam' diretamente para o nosso país, como aqui noticiámos. Neste 7 de abril, é a vez do panteão dos restaurantes portugueses conhecer os Sóis Repsol que brilharão no ano de 2025, numa cerimónia que contará com transmissão em direto em sapo.pt e na TV na app SAPO TV (botão verde do comando MEO); boxes Android e Apple TV.. O Guia Repsol nasceu há 45 anos em Espanha e, depois de um interregno, regressa a Portugal.

O anúncio dos Sóis da Repsol, feita em março último na gala espanhola em Tenerife, chegou com o anúncio de uma estreia em território luso. A Gala do Guia Repsol realiza-se pela primeira vez em Portugal, em Santarém, cidade que não regateia pergaminhos na experiência gastronómica. Quando o tema é a cozinha portuguesa, a referência à capital ribatejana leva-nos, invariavelmente, para o decano dos festivais dos comeres em português, o Festival Nacional de Gastronomia.

A partir das 19h00, no Convento de São Francisco, o “selo de qualidade gastronómica”, assim definido pela entidade responsável pelos Sóis Repsol, dá a conhecer os restaurantes portugueses que serão distinguidos entre um, dois ou três Sóis e Recomendados, assim como estabelecimentos reconhecidos com o Sol Sustentável. Sob o mote “O sol nasce em Santarém”, a cerimónia visa destacar 70 entre os cerca de 250 estabelecimentos portugueses recomendados pelo Guia Repsol. Para além disso, quatro restaurantes – um por cada categoria e recomendados – serão distinguidos com o prémio Sol Sustentável, “uma distinção que valoriza boas práticas ambientais, eficiência energética e compromisso com a sustentabilidade gastronómica”, anunciam os responsáveis pelo guia.

Armando Oliveira, administrador-delegado da Repsol portuguesa, refere que “o Guia Repsol Portugal pretende ser o guia local e o prescritor da gastronomia e do turismo de Portugal. Tem a intenção de ser uma reivindicação do prazer de viajar, experimentar, parar e desfrutar uma paisagem, um prato típico, uma vista única. E pretende dirigir-se a todos: viagens em família, com crianças de todas as idades, com animais, com amigos, sozinhos, viagens gastronómicas, enoturismo”.

Um, dois e três Sóis. Hoje vamos ficar a conhecer os restaurantes portugueses distinguidos com os Sóis da Repsol créditos: Repsol

Um, dois ou três Sóis: o que os distingue

Os Sóis do Guia Repsol “são atribuídos com base numa avaliação assente num sistema de classificação que considera não apenas a qualidade e criatividade da cozinha, mas também a experiência global do cliente, desde a receção até ao serviço de sala e à carta de vinhos”.

Desta forma, os Três Sóis Repsol são atribuídos aos “restaurantes que oferecem uma experiência gastronómica excecional, onde cada detalhe é cuidadosamente trabalhado, desde a escolha dos ingredientes até à execução dos pratos, serviço de excelência e uma carta de vinhos irrepreensível”. Por seu turno, os Dois Sóis Repsol, “reconhecem restaurantes que demonstram maturidade e um conceito sólido, onde a técnica culinária, a qualidade dos ingredientes e a harmonia do serviço resultam numa experiência de alto nível”. Finalmente, os estabelecimentos reconhecidos com Um Sol Repsol “destacam-se pela autenticidade, pelo respeito pelo produto e pela capacidade de proporcionar uma experiência memorável, sendo locais que vale a pena descobrir”.

Olhemos para o Sol Recomendado, categoria que “distingue restaurantes que oferecem uma cozinha de qualidade e um ambiente acolhedor, proporcionando uma experiência gastronómica genuína”.

O papel dos inspetores

O Guia Repsol conta com um processo de avaliação conduzido por uma equipa de inspetores. De acordo com os promotores do Guia Repsol, “estes especialistas não pertencem exclusivamente ao setor da restauração – são advogados, jornalistas, engenheiros, músicos, economistas, psicólogos e outros profissionais apaixonados pela gastronomia. Esta diversidade permite avaliar os restaurantes com uma abordagem mais próxima da experiência do cliente comum. Com o apoio do Basque Culinary Center, os inspetores do Guia Repsol adotam uma metodologia de avaliação moderna e abrangente. Além da qualidade dos pratos, são analisados aspetos como o serviço, a coerência da carta de vinhos, a sustentabilidade dos ingredientes e até a experiência de reserva”.

Em Espanha, as cidades já não detêm a hegemonia da gastronomia

Anteriormente, a já referida Gala de Espanha, que decorreu em Tenerife, anunciou os restaurantes Bagá, de Pedro Sánchez, e La Finca, de Susi Díaz, ambos galardoados com Três Sóis, a distinção máxima atribuída pela Guia Repsol. Outros 17 restaurantes foram distinguidos com Dois Sóis e 71 estabelecimentos receberam Um Sol, totalizando 90 novas recomendações. Estas distinções foram distribuídas por todo o país, abrangendo tanto aldeias como cidades da Andaluzia, Catalunha, Galiza, Comunidade Valenciana e La Rioja, entre outras comunidades autónomas.

Em Espanha, é possível experimentar 789 restaurantes galardoados com sóis (44 na categoria três Sóis, 176 na categoria dois Sóis e 569 de um Sol), e mais de 1488 restaurantes (208 novos) na categoria de recomendados para visitar.