O alerta surge quando se assinala o Dia Mundial de Sensibilização para a Leucemia Mieloide Aguda (LMA), um cancro raro e agressivo do sangue e da medula óssea que interfere no desenvolvimento de células sanguíneas saudáveis.

“Os sintomas dos cancros do sangue podem ser, infelizmente, pouco específicos, confundindo-se por vezes com os de uma gripe ou até com a covid-19. No caso da LMA, cansaço, febre, falta de ar, hematomas, fraqueza e infeções são os sintomas mais comuns”, sublinha a APCL, para quem é muito importante estar atento para avançar o mais rápido possível para o tratamento.

A leucemia mieloide aguda “desenvolve-se e piora rapidamente a menos que seja tratada”, destaca Maria Gomes da Silva, diretora do Serviço de Hematologia Clínica do Instituto Português de Oncologia de Lisboa e membro da associação, citada num comunicado da APCL.

“O nosso objetivo é chamar a atenção para estes sintomas de alerta e para a necessidade de procurar um médico quando eles se apresentam. Um diagnóstico e tratamento precoce podem aumentar a probabilidade de sobrevivência destes doentes”, reforça Maria Gomes da Silva.

A LMA é a mais comum das leucemias agudas, sendo responsável por cerca de 25% dos casos. Afeta tanto adultos como crianças, mas a sua incidência aumenta com o envelhecimento.