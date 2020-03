"Por despacho do Secretário-Geral da Assembleia da República, e na sequência da aprovação do Plano de Contingência, dá-se conhecimento das medidas adicionais agora adotadas para evitar o risco de transmissão do Covid-19 e garantir a necessidade de funcionamento da Assembleia da República como órgão de soberania" refere o comunicado.

Assim, foi determinada a "suspensão temporária de todas as visitas guiadas à Assembleia da República" e da "admissão de grupos de visitantes".

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Foram ainda revogadas "todas as autorizações concedidas a grupos de visitantes para almoços no refeitório da Assembleia da República" e suspensas as reuniões distritais e regionais do Parlamento dos Jovens.

O adiamento, para momento a determinar, de todos os eventos como conferências, colóquios ou apresentações de livros "anteriormente autorizados" é outra das decisões tomadas.

"O presente despacho entra imediatamente em vigor, até ser, total ou parcialmente, revogado", refere o mesmo comunicado.

Na quarta-feira, o Sindicato dos Funcionários Parlamentares (SFP) já tinha apelado à Assembleia da República que ponderasse a suspensão das visitas externas ao parlamento, bem como as atividades dos serviços que tenham contacto com o público.

Em comunicado, este sindicato pedia ainda aos órgãos de decisão da Assembleia da República que ponderem “a tomada de medidas de proteção de funcionários que integram grupos de risco adicional” e “o impacto da eventual decisão de encerramento dos estabelecimentos de ensino a nível nacional e de outras medidas que venham a ser anunciadas pelo Governo”.

Este comunicado foi emitido depois de uma reunião dos órgãos dirigentes do sindicato, que manifesta preocupação face à evolução da situação em Portugal relativa ao novo coronavírus “pela potencial exposição ao vírus de todos quantos exercem funções na Assembleia da República”.

A conferência de líderes decidiu na terça-feira que a Assembleia da República irá “avaliar” a realização das visitas externas em função da sua proveniência no território nacional, bem como as deslocações ao estrangeiro de deputados e funcionários parlamentares.