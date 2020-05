Policias fazem rastreio da temperatura corporal no âmbito da covid-19, durante a inauguração do Centro Eletrónico de Seguraça Pública (CESP) da Polícia Nacional de Angola, Luanda, 6 de maio de 2020. A capital angolana tem a partir de hoje um Centro de Segurança Pública (CESP), com um sistema de videovigilância de mais de 200 câmaras, para reforçar a segurança pública. AMPE ROGÉRIO/LUSA

Lusa