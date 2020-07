“Por uma questão de precaução, determinamos que são dois períodos de incubação, o que quer dizer que vamos esperar 28 dias [desde o último caso registado] para dizer que o surto está extinto”, afirmou.

Portugal regista hoje mais duas mortes e 135 novos casos de infeção por covid-19, em relação domingo, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 48.771 casos de infeção confirmados e 1.691 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, regista hoje 24.369 casos, 108 mais do que no domingo.