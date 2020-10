Na sexta-feira da semana passada, os novos casos chegaram aos 11.242 em 24 horas.

O número total de casos positivos desde que a primeira infeção foi registada no país, no final de janeiro, é de 499.694, com 10.349 mortes, mais 77 nas últimas 24 horas.

Entretanto, cerca de 345.700 pessoas já superaram da doença.

O número de pacientes com coronavírus nas unidades de cuidados intensivos é de 1.696, de acordo com dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Emergência (DIVI).

Atualmente, 21.785 camas em cuidados intensivos estão ocupadas e 7.759 estão livres.

Na próxima segunda-feira entrarão em vigor novas medidas restritivas acordadas pelos governos federal e estaduais. Estas medidas incluem o encerramento de bares e restaurantes em novembro, bem como espaços de lazer, cultura e desportos amadores em áreas fechadas. Na medida do possível, a atividade escolar e o comércio serão mantidos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.