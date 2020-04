Alguns cabos ainda estão pendurados no teto, e os painéis de separação ainda não foram instalados, mas os soldados alemães enviados na semana passada trabalham para que essa estrutura hospitalar de emergência possa absorver a segunda onda de pacientes do novo coronavírus.

Os hospitais estão se preparando para um novo aumento das infecções pelo fim do confinamento.

Trata-se de um medo real destacado nesta semana pela chanceler Angela Merkel, que denunciou a "orgia" de discussões sobre o retorno à normalidade e a falta de disciplina da população.

Existe um "perigo" de que as infecções retomem "se todas as medidas restritivas forem retiradas prematuramente", disse na terça-feira Lars Schaade, vice-diretor do Instituto Robert Koch, a agência responsável pelo controle de doenças.

No Hospital Universitário de Aachen, que recebeu os primeiros casos graves de COVID-19 na Alemanha, ainda existem dezenas de leitos vazios. "Estamos prontos para reagir com rapidez", disse o diretor do Departamento de Terapia Intensiva, Gernot Marx.

- País preparado -

"Nunca tivemos que escolher" até agora ao classificar pacientes, afirmou Anne Brücken, médica desta clínica. "Espero que continue assim", acrescentou.

Atualmente, quase 13.000 leitos de terapia intensiva dos 32.000 na Alemanha estão desocupados, disponíveis para receber novos pacientes.