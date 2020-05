As 253 análises foram realizadas nos laboratórios localizados nas ilhas de São Miguel e Terceira.

Em comunicado, a Autoridade de Saúde dos Açores adianta ainda que também se registaram quatro recuperações de infeção por SARS-CoV-2, que correspondem a duas mulheres com 45 e 67 anos, residentes nas ilhas de São Jorge e do Faial, e a dois homens com 60 e 40 anos de idade, residentes nas ilhas de São Miguel e Terceira.

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 144 casos, verificando-se 75 recuperados, 15 óbitos e 54 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19.

Destes, 45 são em São Miguel, um na ilha Terceira, dois na Graciosa, um em São Jorge, três no Pico e dois no Faial.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.