São três os queijos mais vendidos da LactAçores, a produtora nascida em 2004 a partir da união das cooperativas Unileite, Uniqueijo e CALF.

São Jorge DOP, São Miguel e o Ilha Azul são os queijos mais vendidos da marca que homenageia os Açores e que surgem como ótimas sugestões para assinalar a efeméride de 20 de janeiro tal como para mergulhar na tradição e sabores únicos do arquipélago açoriano.

Produzido na ilha de São Jorge com leite cru e rigorosos padrões de qualidade, o Queijo São Jorge DOP encontra-se disponível em várias curas, desde quatro meses até opções mais maturadas. O mais vendido, com cura de sete meses, destaca-se pela textura firme e sabor inconfundível, fiel à tradição açoriana.

Por sua vez, o Queijo São Miguel, conhecido como o famoso (ou verdadeiro) Queijo de Casca Preta, é produzido com leite pasteurizado e uma cura mínima de nove meses.

Já o Queijo Ilha Azul, da Ilha do Faial, este mais suave, de uma pasta mais amanteigada e bastante reconhecido pelo toque de mar que se sente em cada fatia, combina produção tradicional com versatilidade, sendo ideal para várias ocasiões.

Os benefícios do queijo para a saúde

No âmbito do Dia Mundial do Queijo, a LactAçores realça ainda o valor nutricional dos seus produtos. Segunda a mesma, os seus queijos são ricos em proteínas, cálcio, fósforo e vitaminas essenciais como a A e as do complexo B que contribuem para a saúde óssea, visão, pele e energia do corpo.

Para além disto, os queijos contêm cristais de tirosina, aminoácido que ativa hormonas da tiroide, que combatem a ansiedade e a depressão. Este aminoácido ajuda também na atividade cerebral, contrariando os mitos existentes sobre o consumo de queijo e a memória.