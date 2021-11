De acordo com o boletim diário, por concelhos, em São Miguel foram registados 13 casos em Ponta Delgada, dois na Lagoa e dois no concelho da Ribeira Grande.

Em Santa Maria, os quatro casos registados foram-no no concelho de Vila do Porto, enquanto em São Jorge há um caso no concelho de Velas e outro no concelho da Calheta, sendo que a Terceira regista um caso no concelho de Angra do Heroísmo.

Estão internados três doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e recuperaram da doença 16 pessoas.

Os Açores registam 179 casos, sendo 148 em São Miguel, 15 na Terceira, 10 no Faial, quatro em Santa Maria e dois em São Jorge.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 05 de novembro, foram vacinadas nos Açores 174.532 pessoas com a primeira dose (73,7%) e 197.297 com a vacinação completa (83,4%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 5.028.536 mortes em todo o mundo, entre mais de 248,54 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.