No boletim diário, a Autoridade de Saúde Regional informa que foram detetados dois casos no concelho da Ribeira Grande e um no concelho da Lagoa, na ilha de São Miguel, e outro em Angra do Heroísmo, na Terceira, todos em contexto de transmissão comunitária.

Já o diagnóstico da ilha do Faial diz respeito a uma cadeia de transmissão identificada na ilha, a única cadeia ativa da região.

O comunicado de hoje dá nota de uma morte, que aconteceu na quarta-feira, 03 de fevereiro, no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada.

Trata-se de um homem de 86 anos, residente em Ponta Garça, que estava internado desde 23 de janeiro.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 21 recuperações na ilha de São Miguel, seis na Terceira, e cinco no Faial.

Hoje, há menos três internados do que na sexta-feira nos hospitais da região, que contam agora 16 pessoas hospitalizadas por infeção com o vírus SARS-CoV-2.

A quebra aconteceu no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, onde, na sexta-feira, estavam 15 pessoas internadas, e hoje são 12, seis das quais em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

No Hospital do Santo Espírito, na Terceira, mantêm-se três pessoas internadas, mas uma delas está agora em UCI, e o Hospital da Horta continua com uma pessoa hospitalizada devido ao novo coronavírus.

Existem, atualmente, 304 casos positivos ativos de covid-19 nos Açores, sendo 258 em São Miguel, 33 na Terceira, sete no Faial, três em S. Jorge e três no Pico.

Foram detetados até hoje, na região, 3.726 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 27 óbitos e 3.293 recuperações.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.285.334 mortos resultantes de mais de 104,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 13.740 pessoas dos 755.774 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.