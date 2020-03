“Apenas os doentes previamente contactados pelo seu médico e com situação clínica inadiável deveriam ser atendidos presencialmente”, recomenda o presidente da APMGF, Rui Nogueira, num documento sobre a pandemia da covid-19 enviado à agência Lusa.

No texto, intitulado “Pede-se rigor rapidez e radicalismo em medidas corajosas”, o médico de Coimbra sublinha que os centros de saúde “deveriam rapidamente começar a atender com a porta fechada”.

“O conhecimento da história do doente pode ajudar-nos. A possibilidade de emissão de receituário em formato digital é um recurso incrivelmente útil e todos os meios de comunicação que temos hoje à nossa disposição são ajudas preciosas”, refere.

Na sua opinião, “todas as pessoas deveriam permanecer em casa nos próximos dias ou semanas”, para ajudarem a conter a propagação do novo coronavírus.

“Ainda não temos equipamentos de proteção individual e é perigoso para nós e para os doentes assumirmos o contacto direto numa consulta presencial”, alerta Rui Nogueira.

Para o também coordenador de Internato em Medicina Geral e Familiar na Região Centro, “o contacto direto com doentes com suspeita ou já com diagnóstico de covid-19 – e ainda assim com as devidas precauções e proteções – apenas deveria ser possível nas áreas dedicadas a este atendimento”.

“Todos os outros doentes beneficiam mais e correm menos riscos se forem contactados por telefone pelo seu médico”, preconiza.