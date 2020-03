Em comunicado, a Câmara do Porto adianta que a iniciativa, que partiu do município, conta com o apoio do Hospital de São João e dos Centros de Saúde e implica "a montagem de unidades de cuidados na Pousada da Juventude e no SuperBock Arena / Pavilhão Rosa Mota com o apoio do Exército, que ali montará 300 camas".

Segundo a autarquia, o Hospital de São João vai garantir a análise das amostras e resultados em cerca de 24:00, ficando os centros de saúde responsáveis pela recolha destas amostras.

Já o Exército Português vai apoiar a montagem de camas e os bombeiros municipais o transporte e assistência pré-hospitalar. Esta resposta está também articulada com o Hospital de Santo António.

A operação de rastreio, refere a câmara, "implica a segregação consecutiva da população infetada dos que resultarem negativos no teste e que serão transferidos pelos meios dos próprios centros e com o apoio do Batalhão de Sapadores dos Bombeiros do Porto, para espaços "limpos" que estão a ser preparados pela Câmara do Porto.

Para o efeito, está a ser preparado o SuperBock Arena/Pavilhão Rosa Mota, onde o Exército Português apoiará a montagem de um espaço de cuidados continuados, e a Pousada da Juventude.