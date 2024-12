Chegou a gala Dragões de Ouro 2024 e foram várias as estrelas do clube do norte que posaram na passadeira azul, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, na noite desta terça-feira, dia 3 de dezembro.

Além dos futebolistas e de outras pessoas que marcam o clube, como o presidente André Villas-Boas, o evento contou ainda com ex-jogadores dos azuis e brancos (entre eles a ex-estrela de futebol Pepe).

Veja na galeria algumas das fotografias do evento e os looks escolhidos para a ocasião (até porque as companheiras das estrelas não ficaram de fora).