“Não precisam de correr à compra de produtos”, apelou o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, em conferência de imprensa.

“Se o fizerem poderão contribuir para mais confusão no mercado”, frisou, referindo que “as pessoas não estão a ajudar à prevenção desta epidemia” porque estão em ajuntamentos e em espaços fechados.

Apesar dos apelos à calma, na mesma conferência de imprensa, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, assumiu que “nos próximos sete dias pode ser o auge da epidemia”.

Macau registou hoje mais dois casos de infeção de novo coronavírus, totalizando agora dez casos confirmados.

Com a cooperação de todos, frisou, é possível “ultrapassar esta fase de epidemia”. “Fiquei em casa”, apelou a responsável.

A população de Macau acorreu em massa aos supermercados para comprar produtos alimentícios, poucas horas após o chefe do executivo de Macau ter anunciado, numa conferência de imprensa, medidas excecionais, como o encerramento temporário dos casinos, para combater o surto do novo coronavírus.

Em pelos menos seis destes espaços da ilha da Taipa, o cenário era o mesmo: corredores cheios de pessoas, filas enormes para efetuar o pagamento, com as pessoas, de máscara, a empurrarem carros de compras onde se encontravam empilhadas embalagens de carne, enlatados, sacos de arroz e garrafões de água.

“Gostaria de frisar que a interrupção das linhas marítimas não impede o fornecimento de produtos alimentar”, disse, na mesma conferência de imprensa, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

O responsável da pasta da economia referia-se à decisão do Governo de Hong Kong de fechar quase todas as fronteiras terrestres e marítimas para o continente para impedir a propagação do novo coronavírus. Apenas dois postos de controlo de fronteira, a Baía de Shenzhen e a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, vão continuar abertos.