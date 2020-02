A 57.ª edição desta feira do livro, considerada a mais relevante dedicada à literatura e ilustração para os mais novos, estava marcada de 30 de março a 02 de abril, mas foi reagendada para de 04 a 07 de maio, devido “à emergência do vírus Covid-19″.

Fonte da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) explicou à agência Lusa que, tal como acontece em anos anteriores, está planeada a presença física deste organismo, com um espaço de divulgação de autores portugueses.

Entre as editoras que mantêm intenção de estar presentes em Bolonha, apesar do reagendamento, estão a Pato Lógico e a Orfeu Negro, que dividirão um espaço de divulgação na feira, como contou o editor André Letria à Lusa.

A Feira do Livro Infantil de Bolonha congrega anualmente cerca de 30 mil profissionais em torno do negócio editorial de literatura e ilustração para a infância e juventude, com negociações de direitos de venda de novos títulos, lançamentos, exposições, conferências e debates.

O surto repentino, que desde sexta-feira fez aumentar o número de novos casos de coronavírus de seis para 219, fez da Itália o país mais afetado da Europa e o terceiro no mundo depois da China e da Coreia do Sul.