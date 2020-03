"Este é um caso único no qual o bloqueio de informações pode potencialmente prejudicar a saúde pública", limitando "a capacidade de os cidadãos serem informados e protegidos", disse à AFP Lotus Ruan, pesquisadora do Citizen Lab.

Alguns termos censurados referiam-se a informações que mais tarde se tornaram oficiais, como o facto de o vírus ser contagioso entre seres humanos.

Em nome da estabilidade, é comum na China que os gigantes da internet eliminem conteúdo considerado politicamente sensível ou indesejável, geralmente descrito como "rumores".

Os médicos de Wuhan que alertaram para o vírus foram acusados pela polícia de espalhar boatos, como Li Wenliang, que morreu em decorrência do vírus no início de fevereiro e cuja morte causou indignação popular.

As críticas que se seguiram contra as autoridades da região de Wuhan, acusadas de abafar as infomações, provocaram a demissão de várias figuras de Estado.

No início de fevereiro, o presidente chinês Xi Jinping pediu um controlo ainda mais rígido das discussões on-line para garantir "energia positiva" e estabilidade no país.