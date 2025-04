Manuel Luís Goucha recebeu hoje, dia 8 de abril, no seu programa na TVI, Ruan Monteiro, jovem adolescente que conheceu no 'Funtástico', concurso de talentos que apresenta ao domingo.

Depois de perceber o gosto de Ruan pelo piano e de a mãe do menino revelar que não tinham possibilidade de pagar as aulas no conservatório, de imediato o apresentador ofereceu-se para custear as mesmas.

Hoje, questionado em como reagiu à surpresa, Ruan afirmou: "Foi muito emocionante. Quando cheguei a casa desatei a chorar. Fiquei muito feliz".

"Acho que vou aprender melhor o instrumento, vou começar a ouvir as músicas melhor, vou aprender partituras, notas musicais e teorias musicais", acrescentou, confessando-se "ansioso" com o início das aulas.

