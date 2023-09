Em julho de 2022, o Governo assinou o despacho conjunto de adjudicação do HLO, que será construído em regime de Parceria Público-Privada (PPP).

“(…) Falta apenas a assinatura do contrato que, segundo a indicação que temo do Ministério da Saúde, será feito em breve. Portanto, até ao final do mês de outubro, teremos o contrato assinado para construção do novo hospital”, indicou Rosa Valente de Matos.

De acordo com a responsável, a obra deverá estar concluída entre 2026 e 2027 e servirá para substituir a capacidade de resposta das seis unidades hospitalares que compõem o CHULC, como os hospitais de São José, Santa Marta, Santo António dos Capuchos, D. Estefânia, Curry Cabral e a maternidade Alfredo da Costa.

Com um investimento de mais de 257 milhões de euros, o HLO, que terá 875 camas, vai ser construído em Marvila numa área de 180 mil metros quadrados.

“O objetivo do novo hospital é efetivamente manter a capacidade de resposta e ainda, se possível, alargar. É nisso que estamos a trabalhar”, salientou.

O CHULC integra os hospitais de São José, Santo António dos Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia, Curry Cabral e a Maternidade Alfredo da Costa, a que se junta a Clínica de Atendimento Pré-Operatório, localizada no antigo Hospital de São Lázaro e que permite aos utentes realizar todas as etapas prévias à cirurgia num único dia.