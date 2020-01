Como fazer para acontecerem coisas boas? Médica psiquiatra responde em novo livro

"A felicidade não se define, sente-se. Para conhecê-la é preciso tê-la sentido e, uma vez que se tenha vivido, as palavras não são suficientes para explicá-la". As palavras são de Marian Rojas Estapé, médica de profissão e para quem a felicidade consiste em ter uma vida pautada por esperança.

"A primeira ideia que quero transmitir é a seguinte: não há guias rápidos nem atalhos que assegurem a felicidade. Existem grandes críticas aos livros de auto-ajuda, que prometem a felicidade com uma receita rápida, mas a verdade é que contamos com inúmeros estudos e dados científicos, que nos aproximam com alguma precisão, do nível do bem-estar físico e psicológico, indispensável para ser feliz", refere a autora.

No livro "Como Fazer para Acontecerem Coisas Boas" denota-se a importância de aprender a focar a atenção. A autora dá orientações para combater medos e angústias e ensina a lidar com as emoções negativas que podem bloquear fisica e mentalmente o ser humano.

O livro foi um êxito de vendas na sua versão em castelhano, com mais de 200.000 exemplares vendidos em Espanha.

Marian Rojas Estapé, filha de Enrique Rojas, psiquiatra com várias obras publicadas em Portugal, explica com clareza as variáveis que podem destabilizar o ser humano e ensina como é possível traçar o caminho da felicidade e sáude mental.

O livro chegou às livrarias no dia 7 de janeiro e tem um PVP de 17,75 euros.

Capa do livro créditos: Direitos Reservados

Quem é Marian Rojas Estapé?