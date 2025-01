A Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino (APDI) acaba de lançar o sexto episódio da nona temporada da rubrica Dar a Volta à DII, focado na gestão do risco e na segurança da toma de medicamentos, um tema central para quem vive com uma doença crónica.

Os medicamentos têm sido um dos grandes avanços da medicina, salvando vidas e melhorando a qualidade de vida dos doentes. Contudo, quando se trata de medicação para toda a vida, surgem naturalmente dúvidas, medos e interrogações. Para os doentes com Doença de Crohn ou Colite Ulcerosa, estas questões tornam-se ainda mais relevantes, devido à complexidade e, muitas vezes, à inovação das terapias. Neste episódio, Márcia Silva, Diretora da Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, explica de forma clara e acessível como os medicamentos são desenvolvidos, desde os ensaios clínicos até ao acompanhamento contínuo após a sua entrada no mercado. A especialista destaca ainda a importância da literacia em saúde, sublinhando que um doente informado está mais preparado para gerir os desafios associados a uma nova terapêutica. Outro ponto central abordado é o papel da equipa multidisciplinar, composta por médicos, farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais, que é essencial para orientar o doente na escolha e no uso correto do medicamento. Este episódio já está disponível, oferecendo informações valiosas para quem vive com doença inflamatória do intestino e para os seus cuidadores.