Na semana em que se assinala o Dia Mundial do Daltonismo, os centros comerciais geridos 8ª Avenida, LoureShopping e RioSul Shopping assinalam esta data com a implementação do código de cores ColorADD, destinado a todos os seus visitantes daltónicos, proporcionando uma experiência mais inclusiva.

O Código ColorAdd é uma ferramenta inovadora que procura garantir a plena integração de um público daltónico, sempre que a cor é fator determinante de identificação, orientação ou escolha. Este código estará presente nos espaços comuns, em zonas como os parques de estacionamento, zonas de separação de resíduos e elevadores.

Criado em Portugal, o Sistema de Identificação de Cores ColorADD é uma linguagem universal que permite aos portadores de daltonismo identificar cores nos objetos e superfícies, com o objetivo tornar a comunicação mais eficaz. Este código é composto por cinco símbolos gráficos que representam as 3 cores primárias - azul, amarelo e vermelho –, assim como o preto e o branco, ajudando também às tonalidades mais claras e escuras.

“O principal compromisso da CBRE é com as pessoas, e esta iniciativa representa não só uma inovação local, mas uma contribuição global para uma comunidade aberta a todos, vem reforçar o nosso foco e objetivo de impactar as comunidades de forma positiva. Estamos muito satisfeitos por permitir que os nossos Centros Comerciais sejam espaços ainda mais inclusivos e acessíveis a todos”, afirma Mónica Pinto Coelho, diretora ibérica de Marketing de Property Management da CBRE.

O daltonismo é uma insuficiência visual que afeta a capacidade de distinguir várias cores. Cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, das quais 500 mil homens e 27 mil mulheres, em Portugal, sofrem desta incapacidade de identificar cores.