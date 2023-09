Inês Carneiro, que já fez também voluntariado com crianças no Quénia e possui um outro centro de estética em Zurique, na Suíça, resolveu organizar, em conjunto com outras esteticistas, um projeto de apoio a doentes oncológicas.

O facto de ter vários casos na família de pessoas com cancro levaram-na a tomar a iniciativa de apoiar as mulheres nos seus cuidados de beleza, decidindo investir em Portugal, com a abertura de um centro Intention Concept em Aveiro, mais propriamente nas Cinco Bicas.

O espaço, a inaugurar este mês, foi concebido tendo em atenção o projeto oncológico, já a funcionar, tendo uma área resguardada para as pacientes, além da zona de serviços estéticos para as restantes clientes.

“O projeto oncológico consiste em ajudar pacientes com vários serviços que são gratuitos, como os serviços da raspagem do cabelo, a micro pigmentação da auréola mamária, para quem sofre de cancro da mama, ou a micro pigmentação de sobrancelha”, descreve Inês Carneiro.

Em relação à micro pigmentação, que a empresária diz ser “um serviço bastante dispendioso”, é oferecida no centro de Aveiro desde que haja previamente autorização médica, tanto na reconstituição de sobrancelhas, como na reconstrução da auréola mamária.

“Algumas pacientes perdem por completo a auréola mamária, outras têm, por exemplo, uns pontos em que foi cortada e nós fazemos então toda a reconstrução da auréola, mas é um processo um bocadinho invasivo, pelo que é precisa autorização médica”, explica.

Essa condição, segundo a empresária, salvaguarda quer a paciente quer o centro estético: “em tempo de quimioterapia, algumas pacientes sofrem queimaduras, ficam com manchas no corpo e pode prejudicar o procedimento de cicatrização, e a micro pigmentação é perfurar, é como uma tatuagem”, justifica.

Outra das ofertas do estabelecimento às doentes oncológicas é o ‘dermaplaning’, para remover o pelo facial.

Inês Carneiro relata que, durante o processo de quimioterapia, é vulgar as pacientes ganharem pelo na cara, e a sua remoção é “uma ajuda importante” para que as mulheres se sintam bem com elas próprias.

“Usamos o ‘dermaplaning’ que é uma técnica menos agressiva do que a cera, que faz com que elas se livrem do pelo e não ganhem borbulhinhas”, refere.

O centro de estética, que pode atende pessoas de todo o país, já começou a trabalhar gratuitamente com doentes oncológicas, mesmo antes da inauguração oficial.

“Temos uma sala privada e resguardada para esses procedimentos porque as pacientes chegam muito sensíveis. Por exemplo, para a paciente, a raspagem da cabeça é um momento muito emotivo”, descreve Inês Carneiro.

Para este projeto, a empresária reuniu à sua volta um conjunto de profissionais especializadas em ‘dermaplanning’ e em micro pigmentação, que vão ao seu centro dar o seu contributo.

“São profissionais especializadas que já estão no mercado e que se quiseram aliar ao projeto por o acharem interessante, e nós, juntas, com o nosso trabalho, queremos fazer a diferença na vida de muitas mulheres”, conclui.