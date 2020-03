“Devido ao atual estado de urgência sanitária internacional as celebrações litúrgicas da Semana Santa terão lugar sem a presença física dos fiéis”, anunciou em comunicado a Prefeitura da Casa Pontifical.

No mesmo comunicado, O Vaticano destaca que “até 12 de abril as audiências gerais do Santo Padre e as recitações do Angelus serão transmitidas em direto no portal oficial Vatican News” da Internet.

Segundo um balanço divulgado sábado à noite, a Itália regista 1.441 mortos entre os mais de 21 mil casos confirmados de Covid-19 no país, o mais afetado na Europa pela pandemia.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 151 mil pessoas, com casos registados em 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.