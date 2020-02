Para os médicos da SPC, a abstinência total do hábito de fumar é a única medida garantidamente eficaz para combater as doenças do coração. "A extensão da proibição de fumar em todos os locais públicos é uma medida de saúde pública indispensável e urgente que desincentiva fumadores ativos e defende os não fumadores do fumo passivo", refere o presidente da SPC, Victor Gil, em comunicado.

"Importa destacar que, apesar do cenário das doenças cardiovasculares em Portugal ser preocupante, tem vindo a melhorar progressivamente", admite a nota.

De acordo com esta sociedade médica, os valores da doença isquémica do coração (enfarte e angina de peito) indicam que Portugal se encontra no grupo dos melhores países a nível europeu. "Estes resultados são fruto de um trabalho continuado, de aposta na prevenção, diagnóstico e tratamento, com destaque para o modelo de resposta organizado na área do Enfarte Agudo do Miocárdio – a via verde coronária", refere Victor Gil, médico cardiologista.

Quais os fatores de risco?

Quanto ao controlo dos fatores de risco do Enfarte Agudo do Miocárdio, há um enorme caminho ainda a percorrer, especialmente nos hábitos de exercício físico, controlo da diabetes e hipertensão. "No caso do hábito de fumar, aproximamo-nos já do grupo dos melhores, existindo, no entanto, novos perigos à espreita. A luta contra o consumo do tabaco tem que persistir com tenacidade e, celebrando o dia mundial do doente coronário", indica o médico.

"Os dados indicam-nos que cerca de 25% da população portuguesa é fumadora e este é um fator de risco muito preocupante", comenta Victor Gil.