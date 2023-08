A Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED) está a promover uma campanha de consciencialização para o rastreio do cancro colorretal, a segunda causa de morte por cancro em Portugal. Com o mote “FériasComColonoscopia”, a iniciativa visa alertar as pessoas para a importância de agendar e realizar os exames endoscópicos de forma a prevenir ou diagnosticar o cancro colorretal numa fase precoce.

“O cancro colorretal é uma doença frequente, muitas vezes silenciosa e que pode ser fatal. No entanto, a colonoscopia permite a sua prevenção, ao remover os pólipos que lhe dão origem, e permite um diagnóstico precoce que pode salvar a sua vida!”, alerta Susana Lopes, presidente da SPED.

E acrescenta: “Em época de verão, além da realização dos exames médicos, é importante reforçar a necessidade de promover e manter um estilo de vida saudável, já que o consumo de tabaco e álcool, a pouca atividade física, a dieta pobre em fibras e a obesidade, são fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento de cancro colorretal”.

A campanha “FériasComColonoscopia” vai ser desenvolvida nas redes sociais.

Quando a doença causa sintomas, os mais frequentes são: perda de sangue nas fezes; alteração prolongada do padrão habitual do funcionamento do seu intestino; dor abdominal; fadiga; perda inexplicável de peso.