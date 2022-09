A campanha de vacinação do outono-inverno contra a covid-19 e a gripe vai ser iniciada na próxima quarta-feira, com o objetivo principal de proteger as pessoas mais vulneráveis, anunciou hoje a diretora-geral da Saúde.

"No âmbito das linhas orientadoras para a covid-19 e outras infeções por vírus respiratórios no outono-inverno de 2022-2023, inicia-se no próximo dia 07 a campanha de vacinação sazonal que decorrerá, tal como no ano passado, simultaneamente para a covid-19 e para a gripe", adiantou Graça Freitas em conferência de imprensa. Segundo disse, os principais objetivos para as próximas estações de outono e inverno passa por proteger a população mais vulnerável, prevenindo a doença grave, a hospitalização e a morte por covid-19 e por gripe, e mitigando o impacto dessas doenças nos serviços de saúde. Na apresentação da campanha de vacinação sazonal contra os dois vírus, a diretora-geral da Saúde adiantou que, em relação à covid-19, Portugal encontra-se numa situação epidemiológica "considerada estável" e com elevada cobertura vacinal, o que tem permitido "manter a proteção da população". Apesar disso, "sabemos que, com o passar do tempo, pode existir uma diminuição da proteção conferida pela vacina contra a covid-19", ao que se junta a possibilidade de alterações nas estirpes dos vírus da gripe em circulação em cada período de outono e inverno, salientou Graça Freitas. A diretora-geral apelou à vacinação nesta campanha, como forma de proteção contra formas graves de doença da covid-19 e da gripe. "Não nos podemos esquecer que as vacinas salvam vidas. O conselho que damos a todos é que, neste outono-inverno, podem e devem vacinar-se. Estão criadas todas as condições científicas e logísticas para que isso possa acontecer", sublinhou a responsável da Direção-Geral da Saúde.