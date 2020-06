De acordo com atualização feita hoje na página oficial do Governo cabo-verdiano na Internet (covid19.cv), o país passa a registar um total de 726 casos positivos do novo coronavírus, mais 29 que do que o dia anterior.

Os novos casos são contabilizados nas ilhas de Santiago (11), Sal (15) Santo Antão (1) e São Nicolau (2), que passa assim a ser a sexta das nove ilhas habitadas com casos da doença no país.

Maio, Fogo e Brava são as únicas três ilhas habitadas sem casos registados no novo coronavírus.

De acordo com a mesma página oficial, o país contabiliza 298 doentes dados como recuperados, seis óbitos, dois transferidos para os seus respetivos países e 420 casos ativos.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 423 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.