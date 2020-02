Destacando que “a vacinação pode salvar vidas”, Ursula von der Leyen estipulou como objetivo que 100% da população na UE tenha acesso às vacinas contra o vírus do papiloma humano.

“Todos os anos, 15 mil mulheres europeias morrem por causa do cancro do colo do útero, mas isto não tem de ser assim, este tumor pode ser derrotado”, frisou.

Ursula von der Leyen salientou ainda a necessidade de todos os cidadãos da UE terem os mesmos direitos nos tratamentos para o cancro, “independentemente de onde nasceram ou moram”.

“Sabemos que, infelizmente, esse ainda não acontece dentro da UE”, notou a responsável, exemplificando que “uma mulher com cancro do colo do útero que mora na Roménia tem 16 vezes mais chances de morrer do que uma outra mulher que mora em Itália”.

Também a título de exemplo, Ursula von der Leyen notou que em 25 Estados-membros da UE existem programas de rastreamento para o cancro de mama, mas o número baixa para 20 países no caso do cancro do cólon e/ou do reto.

“Isso não é sustentável e não está certo. Temos de discutir e trabalhar para a igualdade na nossa União”, concluiu.