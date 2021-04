Hoje, os dois vivem na mesma casa, mas a três pisos de distância um do outro. Johanna passa os dias isolada num quarto subterrâneo que tem um filtro especial para o ar. As únicas pessoas que a vêem de perto são os irmãos. "Agora a minha alergia é despoletada por qualquer pessoa, à exceção dos meus irmãos, que cuidam de mim", explica a jovem.

Scott cozinha todos os dias os dois únicos pratos que Johanna pode comer sem ter reações alérgicas. "Uma delas é acém. Com sal e cenoura biológica. A outra é cordeiro biológico que é temperado com chimichurri. Como isso com pepinos biológicos que o meu marido amavelmente corta em espirais", conta.

Johanna e Scott sofrem com esta separação que os ultrapassa, mas não desistiram de ficar juntos - e nem pensam nessa possibilidade, ainda que não haja, por enquanto, qualquer perspetiva de cura para Johanna. Apesar do amor "à distância", o casal mantém encontros para fazer a mesma coisa ao mesmo tempo - ainda que fisicamente separados. Um exemplo: combinam ver uma série. Johanna fica no seu quarto e Scott no dele, dois pisos acima, e comentam as cenas por telemóvel.