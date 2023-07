A artrose é uma condição degenerativa das articulações, afetando principalmente as cartilagens que revestem as extremidades dos ossos, afeta normalmente pessoas mais velhas, pode causar dor, rigidez e limitação dos movimentos nas articulações afetadas, como joelhos, quadris e mãos.

A deterioração gradual da cartilagem resulta do atrito entre os ossos, levando à inflamação e danos adicionais. Fatores como envelhecimento, histórico familiar, obesidade e lesões articulares prévias estão associados ao desenvolvimento da artrose, explica médico ortopedista Luiz Felipe Carvalho.

A condição não é nova para Lula, o presidente lida com a doença há anos, no entanto, recentemente tem sentido dores no quadril com mais frequência.

Quais os tratamentos utilizados para a condição?

Segundo o médico ortopedista Luiz Felipe Carvalho, as infiltrações feitas por Lula, em alguns casos, podem até reverter a artrose quando se encontram numa fase inicial de dor associada a um baixo grau de desgaste.

“As infiltrações, tratamento que foi utilizado por Lula, é um dos tratamentos comumente utilizados para a artrose e pode ser feita com três elementos, corticóides, ácido hialuronico e células estaminais", indica.

“Os corticóides ajudam a reduzir a inflamação, mas a longo prazo acabam contribuindo para um aumento do desgaste gerado pela artrose", acrescemta. "Devem ser usados para tratamento imediato, não como ferramenta única, já o ácido hialurónico, além de reduzir a inflamação, ajuda a ‘estacionar’ a sua evolução, no entanto, não atua com a regeneração dos danos", refere ainda.

“Já com as infiltrações de células estaminais é possível utilizar células do próprio paciente de forma concentrada para ter o efeito desinflamatório e regenerativo, reduzindo a dor e melhorando a qualidade de vida, podendo até reverter a artrose dependendo do grau", admite o médico.

“No caso de Lula, por ser necessário uma cirurgia, é possível que as células estaminais não tenham sido utilizadas e que o quadro já esteja mais avançado, o que explicaria o aumento recente nas dores", conclui.