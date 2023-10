O texto final, que resulta de um projeto de lei do Livre, foi aprovado por unanimidade.

De acordo com o diploma, os doentes oncológicos recém-diagnosticados vão beneficiar de um procedimento especial de emissão de atestado, que permitirá a atribuição automática de um grau de incapacidade mínimo de 60% durante cinco anos.

Para as pessoas com deficiência, o regime prorroga a validade dos atestados de incapacidade multiúso até à realização de uma nova avaliação.

Na sessão plenária de hoje foi ainda votado um projeto de lei do PAN, que reconhece aos enfermeiros o estatuto de profissão de desgaste rápido e o direito a reforma antecipada.

À semelhança das restantes iniciativas sobre este tema, votadas na semana passada numa sessão em que a deputada única do PAN esteve ausente, também o projeto de lei foi rejeitado pelos votos da maioria socialista, apesar do apoio do Chega, PCP, Bloco de Esquerda e Livre, e abstenção do PSD e Iniciativa Liberal.